Актер Керем Бюрсин стал настоящим любимчиком женщин в разных странах после выхода турецкого сериала "Постучись в мою дверь".

Турецкий актер Керем Бюрсин прославился благодаря роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь". Согласно сюжету, Серкан - успешный богатый бизнесмен, который встречает девушку по имени Эда на одном из студенческих мероприятий. Туда он отправился как меценат, который обеспечил лучшим студентам именную стипендию на обучение.

Эда как раз претендовала на эту стипендию, но позже по неизвестным причинам лишилась ее и вынуждена была бросить обучение из-за отсутствия возможности его оплачивать. Сам Серкан не знал о том, что стипендия отменена, а вот Эда уже назвала его своим главным врагом и человеком, который испортил ей жизнь. Но судьба оказалась неожиданной и свела молодых людей.

Керем Бюрсин: личная жизнь

После выхода первого сезона "Постучись в мою дверь" стало известно, что Керем и Ханде Эрчел, которая исполнила роль Эды, на самом деле вместе. Однако экранная любовь отличается от настоящей, поэтому вскоре в СМИ заговорили о расставании пары. Были даже слухи о том, что разрыв произошел из-за давления менеджеров - те сказали, что нужно выбирать между личной жизнью и карьерой. Сам Керем Бюрсин ничего по этому поводу не комментировал.

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Как Керем Бюрсин выглядит в реальной жизни

Напомним, почему Эда и Серкан из "Постучись в мою дверь" расстались в реальной жизни.

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