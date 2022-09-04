Поговаривают, что пару поставили перед сложным выбором.

Главные герои турецкого сериала "Постучись в мою дверь" сыграли возлюбленных. Их экранная любовь переросла в реальную, но, кажется, им не суждено быть вместе.

Их сериальная история начиналась по стандартному сюжету - от любви до ненависти один шаг, и наоборот тоже. Изначально они испытывали ненависть по отношению к друг другу, но узнавая друг друга поближе, они начали испытывать более глубокие чувства.

Эда- харизматичная юная девушка, уверенная в себе, смешная, но безумно добрая. Кажется, она готова спасти весь мир. А Серкан сыграл роль человека-робота, который дальше своей работы ничего не видит. Он прагматичный, серьезные и замкнутый. И только Эде удалось растопить его сердце.

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Конечно, такая красивая сериальная любовь переросла в реальную. Поклонники сериала умилялись, когда узнали, что пара сохранила свои чувства вне камер. И какое было их разочарование, когда стало известно об их разрыве.

Фанаты сериала и актеров были в недоумении, почему такая красивая и яркая пара рассталась. Позже выяснилось, что это произошло из-за давления их менеджеров. Оказывается, им сказали выбирать - или отношения, или карьера. И, вероятно, молодые и очень перспективные люди, решили выбрать съемки в кино и сериалах. При этом ни Ханде Эрчел, ни Керем Бюрсин свои отношения никак не комментируют.

Напомним, какой турецкий актёр подходит каждой женщине по знаку Зодиака.

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