Мужчина редко показывает свою личную жизнь.

В прошлом главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный показал архивное фото с женой.

Недавно он опубликовал снимок на своей странице в Facebook, который был сделан в 2013 году, то есть 11 лет назад. На нем Валерий стоит вместе с любимой Еленой на футбольном матче.

"Динамо Киев forever", - лаконично подписал кадр Залужный.

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Реакция подписчиков

Подписчики сразу засыпали комплиментами пару.

"Вы здесь такие молоденькие и счастливые"

"Какие красивые"

"Насчет "Динамо" неуверена, а вот Залужный - Forever"

"Самые лучшие".

К слову, Валерий и Елена Залужные в браке уже около 20 лет. После того, как президент Украины Владимир Зеленский назначил мужчину послом в Великобританию, пара живет в Лондоне. До переезда за границу Елена работала финансистом в банке.

Супруги воспитывают двух общих дочерей. По словам Валерия, старшая - военная и служит в Киевском гарнизоне. А вот младшая дочь Кристина сейчас учится в Одессе, в будущем планирует стать врачом.

Напомним, ранее Валерий Залужный вышел на связь из Лондона.

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