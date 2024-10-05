В прошлом главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный показал архивное фото с женой.
Недавно он опубликовал снимок на своей странице в Facebook, который был сделан в 2013 году, то есть 11 лет назад. На нем Валерий стоит вместе с любимой Еленой на футбольном матче.
"Динамо Киев forever", - лаконично подписал кадр Залужный.
Реакция подписчиков
Подписчики сразу засыпали комплиментами пару.
- "Вы здесь такие молоденькие и счастливые"
- "Какие красивые"
- "Насчет "Динамо" неуверена, а вот Залужный - Forever"
- "Самые лучшие".
К слову, Валерий и Елена Залужные в браке уже около 20 лет. После того, как президент Украины Владимир Зеленский назначил мужчину послом в Великобританию, пара живет в Лондоне. До переезда за границу Елена работала финансистом в банке.
Супруги воспитывают двух общих дочерей. По словам Валерия, старшая - военная и служит в Киевском гарнизоне. А вот младшая дочь Кристина сейчас учится в Одессе, в будущем планирует стать врачом.
Напомним, ранее Валерий Залужный вышел на связь из Лондона.