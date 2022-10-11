В своем блоге знаменитость поделилась шокирующими кадрами столицы после массированной атаки со стороны РФ.

Известная украинская певица София Михайловна Ротару нечасто публично высказывает свое мнение о военных событиях в родной стране. Даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину ее неоднократно обвиняли в том, что она не высказывает свою позицию о зверствах российских оккупантов. Фактически Ротару лишь изредка публиковала в своем блоге информацию об обстреле мирных городов.

Например, после массированной атаки на Украину 10 октября она обнародовала жуткие кадры последствий прилетов в Киеве. Она отметила геолокацию, написала дату и поставила смайлик разбитого сердца.

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Так, на фото попал поврежденный бизнес-центр, детская площадка, пешеходные улицы и проезжая часть. Везде валяются обломки стекла, посеченные автомобили, ветки деревьев. Также на дороге валяются обломки облицовки пострадавших зданий.

София Ротару: реакция на войну в Украине

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля знаменитость избегала публичного обсуждения данного вопроса. Ее концертный директор заявлял, что звезда позиционирует себя как "аполитичная личность".

В конце февраля она сделала в своем блоге пост, где опубликовала флаг Украины и отметила, что молится за мир.

Затем последовала ее реакция на трагедию в Кременчуге. Тогда удар по торговому центру с людьми забрал десятки жизней. Также София Ротару и ее внучка отреагировали на обстрел Винницы.

Напомним, Наталья Мосейчук публично пристыдила Ротару за молчание о войне.

Также УНИАН писал, что внучка Ротару показала фото в белой вышиванке и шляпке от украинского дизайнера.

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