Актриса совсем не потеряла былую красоту.

Американская комедия "Эльвира - повелительница тьмы", вышедшая на экраны еще в 1988 году, стала легендарной благодаря актрисе Кассандре Петерсон. Именно она сыграла главную героиню фильма и навсегда вошла в историю кинематографа именно в образе зловещей женщины-вамп.

Вы не поверите своим глазам, когда увидите, как сейчас выглядит актриса. Ей уже 71 год, но она будто бы и не собирается стареть. И, хотя, сам фильм поначалу не получал положительные отзывы критиков, главная героиня стала очень популярной.

Сейчас Петерсон активно ведет свою страницу в Instagram. Она продолжает оставаться популярной именно благодаря роли Эльвиры. Актриса продолжает выступать в образе женщины-вамп и продает товары со своими фото.

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В обычной жизни Петерсон не носит черный парик и настолько откровенные наряды с глубокими декольте. Она выглядит довольно милой женщиной, в свои 71 актриса ничуть не постарела.

Сейчас Петерсон ничего не говорит о своей личной жизни. Однако несколько лет назад актриса признавалась, что 20 лет она скрывала свои отношения с женщиной. Петерсон боялась, что информация о ее жизни плохо отразится на популярности ее персонажа.

В своих мемуарах актриса вспоминала, что ее привлек тренер в спортивном зале, а вскоре оказалось, что тренер не мужчина, а женщина. Они познакомились, между ними закрутился роман. Эти отношения продлились 20 лет. Также известно, что с 1981 по 2003 год Петерсон была замужем за продюсером Марком Пирсоном. У них есть дочь Сэди, ей уже 28 лет.

После фильма "Эльвира - повелительница тьмы" Петерсон продолжила карьеру, но больше не получала настолько громких ролей. Увидеть актрису можно в сериалах "Последний настоящий мужчина", "Голдберги" и "Медиум", а также в фильме "Все о зле".

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