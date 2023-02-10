Дэйви Чейз уже 32 года.

Нашумевший фильм "Звонок", который вышел еще в 2002 году и стал одним из самых популярных триллеров того времени, до сих пор остается на слуху. Многие помнят мрачную девочку Самару, которая была главной героиней фильма. Ее персонаж появлялся в триллере в двух воплощениях - страшной и пугающей девочке с волосами, которая вылазила из колодца, и грустном ребенке с бездонными глазами, которую утопили в том самом колодце.

Однако мало кто знает, как на самом деле выглядит актриса, сыгравшая Самару. Она уже выросла и стала очень красивой женщиной. Дэйви Чейз уже 32 года. Она активно вела соцсети до 2017 года. Глядя на ее фото, сложно поверить, что это именно та зловещая Самара, которая так пугала зрителей много лет назад.

Оказывается, до "Звонка" она снималась в сериале "Сабрина - маленькая ведьма". Также актриса получала эпизодические роли, а настоящую славу ей принесло перевоплощение в Самару.

Видео дня

После этого она озвучивала мультфильмы и получала роли в сериалах, таких как "C.S.I.: Место преступления". Однако добиться такого же успеха, как в "Звонке", Чейз не удалось. Ее фильмография оборвалась в 2018 году, после этого об актрисе мало кто слышал.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как изменились главные героини "Секса в большом городе".

Вас также могут заинтересовать новости: