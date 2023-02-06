В свое время этот сериал был одним из самых обсуждаемых.

"Секс в большом городе" - американский комедийный сериал, который впервые вышел на экраны в 1998 году. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года - всего получилось 94 серии в составе шести сезонов. Этот сериал настолько понравился зрителям, что его обсуждают до сих пор - спустя почти 25 лет.

Также есть продолжение культового сериала, которое получило название "И просто так". Рассказываем, как за годы изменились любимые героини.

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Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу)

После завершения съемок в сериале она решила сосредоточиться на съемках в большом кино, поэтому ее можно увидеть в фильмах "Привет семье!" и "Супруги Морган в бегах". Также она появлялась в некоторых телевизионных шоу в качестве ведущей, однако никакие проекты не становились культовыми.

К слову, Сара Джессика Паркер считалась и считается иконой стиля. Она воспользовалась своим негласным статусом и выпустила коллекцию одежды "BITTEN", а также линейку обуви "SJP Collection".

Ким Кэтролл (Саманта Джонс)

Сексуальная Кэтролл считается одним из самых ярких персонажей сериала - за эту роль она получила премию "Золотой глобус" и пять номинаций на "Эмми".

После оглушительного успеха сериала она продолжила свою карьеру в качестве ведущей на ТВ, однако настолько нашумевших проектов в ее жизни больше не было.

Ким Кэтролл также проявляла себя как писательница. В 2004 году она выпустила книгу "Удовольствие: искусство женского оргазма", а спустя год - "Сексуальное мышление".

Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк)

За роль в сериале Кристин была номинанткой на премии "Эмми", "Золотой глобус" и SAG. Параллельно с "Сексом в большом городе" она снималась в не менее известных сериалах - "Друзья" и "Уилл и Грейс". Однако после завершения данных проектов она перестала сниматься в телевизионных шоу.

После продолжительной паузы Дэвис все же вернулась на экраны - в 2014 году она снялась в комедийном сериале "Плохая училка", а в 2019 появилась в комедии от Netflix - "Отпуск в дикой природе".

Синтия Никсон (Миранда Хобс)

После нашумевшего сериала актриса сначала активно развивала свою актерскую деятельность. Например, в 2008 году Никсон стала обладательницей престижной премии "Эмми" за роль в спецэпизоде сериала "Закон и порядок: Особые жертвы". Также, ее можно увидеть в "Тихой страсти", "Бастионе", "Роскошной жизни".

Последние годы Никсон занимается общественной и политической деятельностью - занимается вопросами прав ЛГБТ-сообществ.

Напомним, Кэрри Брэдшоу застали за поцелуями с мужчиной.

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