Артисты улетели отдыхать по-семейному.

Звездная пара Настя Каменских и Потап улетела в Испанию. С собой артисты прихватили мам.

Об этом стало известно иp микроблога Насти в Инстаграм.

Так, артистка опубликовала первые снимки с испанских каникул. Настя показала, как с мужем, свекровью и мамой проводила время в одном из кафе Мадрида.

Для отпуска в Испании Каменских выбрала черные штаны, куртку, завязала волосы в гульку. Гуляла звезда по Мадриду без макияжа.

Кроме того, жена Потапа опубликовала фото, сделанное в Мадриде, и написала, что посетить этот город - ее давняя мечта.

"Давно я ждала и планировала по минутам эту поездку. Все ради того, чтобы воплощать в жизнь давно запланированный to-do list. В ближайшее время готовлю для вас много интересного", - поделилась певица.

Однако не все фанаты однозначно оценили решение Насти и Алексея уехать, особенно, в свете событий на политической арене между Украиной и Россией.

"Как вовремя! Надеюсь, вы обратно тогда и не собираетесь", "Ой, как вовремя у вас отпуск, прям вы не собирались бежать", "А ви, як то кажуть, вбороняйте тут Україну, а ми до Європи, да, Настя?", "Только кипишь, если есть бабки, надо валить", - написали в комментариях к фотографии Насти в Инстаграм.

Напомним, Каменских в шортиках очаровала фанов яркими фото с отдыха.

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