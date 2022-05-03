Путинист Филипп Киркоров вляпался в новый скандал.

В честь своего 55-го юбилея Филипп Киркоров устроил в Кремле грандиозное шоу. Однако оно не обошлось без скандалов - артиста обвинили в оскорблениях чувств верующих.

В сети комментируют видео с фрагментом его выступления, где на сцене расположен наклонившийся крест, внутри которого - "распятая" женщина. Во время исполнения песни "Мария-Магдалена" Киркоров взобрался на эту конструкцию. Фанаты такую задумку не оценили - обвинили Филиппа в оскорблении чувств верующих.

"Чудовищно… Осталось только на костях начать танцевать. Совсем одурели от славы", "Нельзя этого делать, нельзя. Это кощунство, и Киркоров может об этом горько пожалеть", "Откровенное кощунство и оскорбление чувств верующих людей! Мусульмане бы разодрали на две части", "Не время юбилеи отмечать, лучше бы помог пострадавшим в сёлах и городах Украины, зажратый холеный... Не понять ему боль людей, на крест залез... Разве так можно?", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, Королева оторвалась на юбилее Киркорова, пока в Украине идет война.

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