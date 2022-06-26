62-летний Дмитрий Харатьян на днях снова "отличился". На этот раз он приехал в оккупированную украинскую Макеевку.

Голубоглазый курсант Алеша из легендарного фильма "Гардемарины, вперед!" покорил сердца миллионов зрительниц. А обаятельный Дмитрий Харатьян, исполнивший эту роль, вмиг стал суперзвездой.

Сегодня он - народный и заслуженный артист РФ, напоминают журналисты проекта FreeДом.

"Правда, Харатьян уже не тот. В кино последние два года его уже не зовут. А продолжение "Гардемаринов", которое снимали в оккупированном Крыму, ожидал грандиозный провал", - отмечается в сюжете.

Поэтому, отмечают журналисты, артисту приходится подрабатывать пропагандистом. Так, он поддерживает убийства украинцев и всю эту кровавую политику партии Владимира Путина.

Он приехал в оккупированный украинский городок Макеевка с гитарой на плече. Так на днях "гардемарин" решил поддержать кровавую войну, развязанную против Украины. И заработать 218 тысяч рублей, как узнали СМИ.

"Например, за участие в концерте "За Россию", который поддерживает войну и разжигает ненависть против Украины, Харатьян получил почти 2 млн руб.", - говорится в сюжете.

Но особенно хорошо артист заработал на оккупации Крыма. Он снял серию пропагандистских фильмов об украинском полуострове, среди которых репортаж о крейсере "Москва", который ВСУ уничтожили в апреле.

А теперь Харатьян решил заняться политикой, ведь именно она приносит ему деньги. Он в Красногорске голосовал за скандальные поправки в конституцию РФ, которые обеспечили Путину правление до самой смерти и лишили простых людей возможности нормально жить.

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