София Ротару неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов.

75-летняя украинская певица София Ротару в свои годы выглядит просто потрясающе. Звездные пластические хирурги неоднократно говорили о том, что без помощи специалистов не обошлось.

Эволюцию внешности знаменитости можно проследить по ее фотографиям, сделанных в юности и сейчас. Тогда у певицы были тоненькие губы и достаточно милое лицо. С годами она стала статной женщиной, кумиром миллионов и истинной красоткой, которая просто поражает своим внешним видом.

С возрастом Ротару стала более яркой как на сцене, так и в жизни. Она предпочитает макияж в стиле смоки-айс, а гардероб у нее не менее пестрый. Единственное, что осталось неизменным - роскошные каштановые волосы.

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Пластические хирурги говорят, что Ротару делала подтяжку лица, блефаропластику и SMAS—лифтинг, безоперационную подтяжку кожи посредством воздействия сфокусированного ультразвука на мышцы каркаса лица.

Интересно, а как бы выглядела сейчас звезда без пластических операций? В сети можно найти массу приложений, которые позволяют посмотреть, каким будет человек через 10, 20 и даже 50 лет. С помощью одного из таких приложений мы узнали, какой была бы внешность Софии Ротару сейчас, если бы она не прибегала к услугам хирургов и косметологов.

Напомним, в России истерят из-за того, что Ротару помогает ВСУ.

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