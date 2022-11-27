Ангелина Вовк "набросилась" на Ротару в эфире шоу.

Российская телеведущая Ангелина Вовк в программе пропагандиста Бориса Корчевникова обрушилась с критикой в адрес украинской певицы Софии Ротару. Она заявила, что знаменитость финансово помогает бойцам ВСУ, которые якобы убивают российских военных.

При этом Вовк не отметила, что именно Россия напала на Украину и именно "вторая армия мира" бомбит инфраструктуру нашей страны и убивает мирное население, в том числе и невинных детей.

"Мне было страшно узнать, что она спонсирует этих людей, которые бог знает что сейчас творят с русскими. Там же очень много русских! Как их убивают безжалостно, как их пытают. Я этого не понимаю, просто не понимаю!" - сказала Вовк.

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Стоит отметить, что сама София Ротару до сих пор не высказала свою позицию относительно войны в родной Украине. Однако она периодически публикует в своих соцсетях ужасы полномасштабного российского вторжения.

Напомним, ранее Ангелина Вовк в войне обвинила Украину и заявила, что хочет поехать на фронт к украинским военным, чтобы призвать их остановить войну.

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