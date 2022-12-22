Певица получила травму, из-за чего перенесла свой следующий концерт.

Украинская певица Jerry Heil на днях дала сольный концерт в Тернополе. Во время выступления она упала в оркестровую яму и травмировалась. Девушке вызвали "скорую помощь", так как в результате падения она травмировалась.

Также в инста-сториз Яны Шемаевой (настоящее имя певицы, - УНИАН) обнародована информация, что она сейчас находится под наблюдением врачей. Кроме того, ее следующий концерт в Ивано-Франковске перенесен.

Напомним, ранее Jerry Heil участвовала в финале Нацотбора на Евровидение-2023. Девушка заняла третье место. После поражения она расплакалась и обратилась к своим поклонникам.

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"Понимаете, почему я плачу? Я очень болею за нашу украинскую мелодику. Я так искренне ее люблю, что у меня сердце расширяется всякий раз, когда я слышу новую попевку. Днями, а бывает и ночами, я исследую аутентичное пение и ищу новые материалы. Я хочу, чтобы это стало мировым достоянием. И сегодня я осознала, что сделать это благодаря Евровидению не удастся", - сказала Яна.

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