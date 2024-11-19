Мужчина рассказал об этом в сети.

Украинский ведущий и блогер Максим Узол, который ведет туристическое шоу "Узол и Манько", получил повестку.

Об этом 37-летний мужчина сообщил сегодня, 19 ноября, на 1000-й день полномасштабной войны в Украине. Он должен был прийти в военкомат в городе Гребенка.

"На 1000-й день получил повестку", - написал Максим в своем Instagram и продемонстрировал сам документ.

Видео дня

Позже блогер показал фото из больницы. По словам Узола, его сразу отправили на прохождение военно-врачебной комиссии.

"И сразу на ВВК. Ну же, погнали в этот заплыв", - добавил мужчина.

Других подробностей своих дальнейших действий Максим пока не написал.

Что известно о Максиме Узоле

Максим вместе с женой Ольгой первыми запустили семейно-романтический тревел-влог на YouTube. Затем он работал на нескольких украинских каналах, в частности на "Новом канале" и телеканале "Дом".

Напомним, ранее звезды растрогали словами в 1000 день войны и почтили память героев. Некоторые из знаменитостей рассказали, какие сложные моменты пережили за эти годы полномасштабного вторжения, а другие говорили о силе украинцев.

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