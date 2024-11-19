Некоторые из знаменитостей, что пережил за эти 1000 дней, а другие рассказали, в чем сила украинцев.

Сегодня, 19 ноября, ровно 1000 дней с момента, как российские оккупационные войска напали на Украину, начали массово обстреливать и уничтожать города и начали полномасштабное вторжение. Почти каждый украинец почувствовал на себе, что такое война и пережил тяжелую потерю родных. Несмотря на боль, слезы, ранения, убийства, украинские военные продолжают мужественно защищать государство на фронте и защищать небо.

Украинские звезды не обошли важную и одновременно страшную дату и почтили память украинских героев, павших в боях за независимость страны, а также всех гражданских, кто просто хотел жить, но их сердца перестали биться из-за террора захватчиков. УНИАН собрал подборку комментариев актеров, ведущих, певцов о важном дне.

Маша Ефросинина

Блогер и ведущая вспомнила, через что прошли украинцы за эти более 2 лет большой войны. Она убеждена, что все это время граждане пытались жить и даже пробовали наслаждаться счастливыми моментами, а не существовали.

Видео дня

"И сегодня, когда все надписи в сети пестрят цифрой "1000 дней полномасштабной войны", я понимаю, что написать "тысяча дней февраля" уже будет неправдой... Ведь мы с вами жили эти два с половиной года! Жили по-разному... Но жили... Первые полгода внутри отмирала самая чувственная и самая важная защитная составляющая психики там, где в обычном человеке живет легкость, радость и наивность - то, что помогает нам быть детьми, а значит, уметь чувствовать иногда веру в чудеса и сказку... Потом наступила фаза стремительного взросления - веры в победу, аккумуляции всех резервов организма это лично для меня открыло осознание насколько человек - необъятный ресурс внутреннего потенциала", - написала ведущая.

Надя Дорофеева

"1000 дней разбитых мечтаний. 1000 дней искалеченных душ. 1000 дней сверхусилий. 1000 самых страшных дней. 1000 дней, которые навсегда изменили нас", - считает певица.

Тина Кароль

Артистка лаконично напомнила о важной дате. Ровно 1000 дней, как россияне совершают геноцид украинского народа.

Григорий Решетник

"1000 дней... ожесточенной борьбы за свободу. Сильные, свободные, независимые. Слава Украине! Героям Слава! Мы победим!" - подчеркнул ведущий.

Евгений Клопотенко

"+ 1000 причин ненавидеть русню, кроме тех, что были 1000 дней назад. +1000 причин любить Украину, кроме тех, что были 1000 дней назад", - отметил ресторатор.

Слава Демин

"1000 дней! Это фото с первого дня. За это время многое изменилось. Но, как и тогда, я продолжаю быть уверенным, что мы, украинцы, друг друга не предадим и поможем в случае необходимости. Хотя, есть упыри, но куда же без них. Буквально в воскресенье общался с раненым парнем на реабилитации. И сказал ему: "Сказать спасибо - это самое малое, что я могу для тебя сделать. Но если что - я всегда на связи", - отметил ведущий.

Александра Зарицкая

"Сегодня мы уже не показываем наших слез на всеобщее обозрение, мы показываем пример друг другу нашей закаленной стойкости, помогаем друг другу и мечтаем о будущем, мы его видим. Мы научились видеть красоту и радость в реальности, в которой живем. Мы все стараемся развиваться и совершенствоваться. Никто не знает когда наступит покой и конец войне. Но мы знаем точно, что мы это преодолеем. И я буду продолжать верить и подавать пример веры", - отметила солистка группы KAZKA.

Анна Саливанчук

"1000 дней войны. 10000 разрушенных домов. 100000 смертей. 10000000 искалеченных людей... И этот список бесконечен... Мы все изменились. Разрушенные семьи, судьбы, дома, имущество, но почти 11 лет войны в Украине, а не 1000 дней - и это ужас, еще страшнее нас ждет после победы... 20 февраля 2014 года началась современная российско-украинская война. Тогда были впервые зафиксированы пересечения государственной границы Украины Вооруженными силами Российской Федерации через Керченский пролив. Разве мы могли когда-то представить, что спать можно под взрывы, бегать в укрытие, не иметь света - это норма, и мы, украинцы, подстроились ко всему..." - написала актриса.

Екатерина Осадчая

"1000 дней, как Россия начала полномасштабное вторжение. В темноте очень страшно. Но вспомните первые дни полномасштабного. Было безгранично жутко, но каждый из нас знал, что он не один. Мы сплотились и, кажется, отогнали темноту своим светом. Это нормально - бояться, давайте сражаться, как это делают те, кто все эти 1000 дней на фронте, и благодаря кому мы можем оставаться дома, как это делают их матери и жены", - призвала ведущая.

Владимир Остапчук

"1000 дней", - лаконично отметил важную дату ведущий и показал кадр эвакуации украинцев в первые дни февраля 2022 года.

Напомним, ранее американские звезды эмоционально отреагировали на победу Трампа на выборах. Певцы и актеры, которые поддерживали Камалу Харрис, возмущены результатом голосования.

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