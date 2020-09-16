Максим Узол восстанавливался полгода.

Супруги Максим Узол и Ольга Манько в рамках программы "У кого больше?" отправились в Тайланд на заработки.

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Там Максим встретил организатора таиландских боев и согласился на бой за 250 гривен за раунд, передает novy.tv.

При этом организатор уточнил, что бои происходят понарошку. Но когда соперник Максима дал ему в челюсть, тот понял, что бои там настоящие.

"Ничего себе ненастоящие бои. У меня не было сил. Не представляю, как профессиональные бойцы выстаивают по 12 раундов", - сказал Максим.

В результате боксер так избил телеведущего, что у того напухла нога и пришлось обращаться в больницу. Там медики сказали, что на ногу нельзя наступать минимум неделю. Но по прилету в Киев Максу стало хуже.

"После командировки в Таиланд, где мы снимали "У кого больше?", я еще долго не мог бегать, просыпался ночью от боли. Киевские врачи даже сказали, что, возможно, придется делать операцию. Так как жидкость из поврежденных связок вытекала в сустав. Но, к счастью, все обошлось без оперативного вмешательства. Хотя на реабилитацию ушло около полугода", - признался он.

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Автор: УНИАН