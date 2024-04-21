Сейчас его сердце свободно.

Музыкант Миша Крупин дважды был женат, однако все браки закончились разводом. С последней женой он не хотел разводиться, однако женщина решила иначе.

Сейчас, как признался Крупин в интервью УНИАН, они общаются, однако речи о возможном воссоединении не идет.

"Конечно, мы общаемся, и бесспорно, я хотел бы вернуть время, когда все было по-другому. Но возвращаться к прежней... Это как будто снова работать с Юрой Бардашем. Сейчас мое сердце свободно", - сказал Крупин.

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Стоит отметить, что о разводе Крупина с женой стало известно в 2022 году. Тогда он говорил, что им очень комфортно, когда они живут рядом, а вот когда они живут именно совместно, то начинаются конфликты из-за бытовых вопросов.

"А я такой... не очень адекватный в этом вопросе, потому что я ночью просыпаюсь, начинаю заниматься музыкой, начинаю играть на пианино или гитаре, могу проснуться там в 2-3 ночи и начать играть", - сказал ранее музыкант в интервью Алине Доротюк.

Кроме того, Крупин говорил, что первое время после развода у него еще была надежда на примирение.

Напомним, ранее известная украинская актриса рассказала, как переживает развод и, свободно ли ее сердце сейчас.

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