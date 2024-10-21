Он также ответил, в каких отношениях они сейчас.

Украинский певец и лидер рок-группы "O.Torvald" Женя Галич рассказал о конфликте с Melovin.

В 2017 году артисты соревновались на Нацотборе за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение". Тогда Галич одержал победу, но не смог найти общий язык с коллегой.

"На Нацотборе так случилось, что мы пытались найти общий язык, мы его не нашли, и я выбросил его постер, а он за это на меня обиделся", - рассказал Женя в программе "33 вопроса от Люкс ФМ".

Но по словам Галича их недоразумение уже в прошлом. Мужчинам удалось помириться, а сам Melovin даже позже писал о том, что уважает творчество группы "O.Torvald". Более подробно музыкант рассказал об этом так:

"Уже во время полномасштабного вторжения, он мне написал, после какой-то песни, которую мы выпустили: "Чувак, я горжусь тем, что знаком с тобой". Я перед ним извинился, и мы пожали друг другу руки, и я вообще не имею никаких претензий. Я уважаю этого человека за его мнение, за смелость и за то, что он честный".

Напомним, ранее известный певец-воин Женя Галич эмоционально высказался о российских артистах и их возможном возвращении в Украину.

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