Известный украинский певец рассказал, как Тина Кароль обматерила его

Это произошло еще во время его участия в шоу "Голос страны".

Известный украинский певец Никита Ломакин, который стал популярным после участия в проектах "Х-фактор" и "Голос страны", сейчас сотрудничает с артисткой Тиной Кароль.

По его словам, Кароль духовно наполненный человек, поэтому в ее словах стоит искать смысл. Ломакин, в свою очередь, прислушивается к советам старшей коллеги и говорит, что ее слова имеют для него важное значение.

"Тина очень сильно духовный и мудрый человек. Поэтому все, что она говорит, имеет скрытый смысл. Его нужно понимать просто от этого человека. Ко мне она никогда не относилась плохо", — рассказал Никита в программе "Тур со звездами".

При этом артист вспомнил одну ситуацию, когда Кароль одним словом показала ему свое отношение к его выступлению на сцене.

"Она мне однажды на "Голосе страны" написала одним словом: "Ди*ил". Потому что я вышел на сцену и забыл одеть наушники. В результате я ничего не слышал. Это было все", — добавил Ломакин.

Напомним, Тина Кароль примет участие в Нацотборе на "Евровидение-2025", но есть нюанс.

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