Они расстались много лет назад.

Лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта рассказал о своей личной жизни и драматической истории, которая с ним когда-то приключилась. Много лет назад он встречался с девушкой Анастасией. Однако, как признался артист в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", он был свободолюбивым, поэтому в один момент решил расстаться с ней.

Когда Михайлюта созрел на серьезный разговор, девушка сообщила ему о беременности. Это был шок для певца, но он не изменил своего решения.

При этом Фагот отметил, что от ребенка не отказался. Он помогал сыну и его матери.

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"Так случилось, что я - любвеобильный, а тогда был очень сильно любвеобильным. Но ведь надо быть честным… Когда я собрался силами с ней поговорить, а она мне сказала, что беременна. Это был п**дец и для нее, и для меня. Я сразу сказал, что никуда не исчезаю, не отказываюсь, а буду поддерживать", - признался артист.

Он добавил, что сейчас с сыном и экс-девушкой состоит в хороших отношениях. Также Михайлюта рассказал, что его наследник Никита долгое время гостил у дедушки в Австралии, а недавно решил вернуться домой.

"Он вернулся, и я этому очень рад, потому что сын рядом", - подытожил музыкант.

Напомним, ранее Камалия провела время с бывшим мужем.

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