Украинская певица Камалия, которая в прошлом году объявила о своем разводе, засветилась с экс-возлюбленным. Пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур и артистка в вечерних официальных нарядах посетили торжественное мероприятие вместе.
Соответствующее видео Камалия опубликовала у себя в Іnstagram.
Певица объяснила, что они вместе с бывшим мужем посетили Almarah Foundation и пообщались с руководителями организации, которая занимается сиротами Пакистана.
Женщина активно снимала моменты мероприятия - ей провели экскурсию фондом, устроили встречу с местными детьми-сиротами и показали достижения организации. Камалия же написала слова благодарности под видео и не уточняла подробностей, почему она сопровождала экс-возлюбленного.
"Сердечно благодарим за гостеприимный и очень теплый прием!"- написала она.
Напомним, после развода Камалию и Захура неоднократно видели вместе. Женщина рассказывала, что смогла сохранить с ним дружеские и партнерские отношения. Вместе они воспитывают двух 10-летних дочерей Арабеллу и Мирабеллу. Сейчас девочки находятся в Лондоне, где учатся в местной школе.
Что же стало причиной для их развода после 20 лет супружеской жизни - пара не называет.