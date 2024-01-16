Женщина объяснила, куда они поехали вместе.

Украинская певица Камалия, которая в прошлом году объявила о своем разводе, засветилась с экс-возлюбленным. Пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур и артистка в вечерних официальных нарядах посетили торжественное мероприятие вместе.

Соответствующее видео Камалия опубликовала у себя в Іnstagram.

Певица объяснила, что они вместе с бывшим мужем посетили Almarah Foundation и пообщались с руководителями организации, которая занимается сиротами Пакистана.

Видео дня

Женщина активно снимала моменты мероприятия - ей провели экскурсию фондом, устроили встречу с местными детьми-сиротами и показали достижения организации. Камалия же написала слова благодарности под видео и не уточняла подробностей, почему она сопровождала экс-возлюбленного.

"Сердечно благодарим за гостеприимный и очень теплый прием!"- написала она.

Напомним, после развода Камалию и Захура неоднократно видели вместе. Женщина рассказывала, что смогла сохранить с ним дружеские и партнерские отношения. Вместе они воспитывают двух 10-летних дочерей Арабеллу и Мирабеллу. Сейчас девочки находятся в Лондоне, где учатся в местной школе.

Что же стало причиной для их развода после 20 лет супружеской жизни - пара не называет.

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