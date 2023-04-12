Артист решил перейти на сторону зла.

Украинский певец Ярослав Малый, который является солистом групп "Токио" и "Мачете", собрался в Россию, несмотря на то, что более года назад она напала на его родную страну.

Так, Малый выступит в Санкт-Петербурге, Москве, Астане и Алмате. На своей странице в Instagram он выдал, что таким образом якобы строит храм единства, любви, чистоты и добра.

"Нам с детства говорят, что этот мир таков, какой он есть. Мы маленькие люди и не можем его изменить. Что ненависть, страх, злость – это нормально. Это не так, все в наших силах. Мы строители Вселенной и творцы. Нам пора просыпаться. Мы нужны друг другу. Это единственная причина, почему мы это делаем", – ошарашил заявлением Малый.

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Стоит отметить, что под его постом регулярно появляются гневные комментарии от украинцев, однако артист их удаляет. Поэтому там можно заметить только хвалебные оды со стороны жителей страны-агрессора.

Что известно о Ярославе Малом

Артист родился в Кривом Роге, однако строить карьеру решил в РФ. В 2015 году он вернулся на родину и даже записал музыкальный альбом, где рассказал о войне в Украине. При этом в 2019 году он продолжил выступать в России.

Напомним, что стало с Ярославом Малым за последние годы.

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