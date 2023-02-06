После премьеры и песня, и клип стали вирусными. Что сегодня стало с автором популярных строк?

В 2012 году украинская рок-группа "MACHETE" выпустила песню "Нежность" и клип к ней. Главными героями клипа стали автор и фронтмен группы Ярослав Малый, а также российская актриса театра, кино и дубляжа Равшана Куркова.

Сегодня, увидев Ярослава, многие не поверят своим глазам. Куда он пропал и как изменился - читайте в материале.

Кто такой Ярослав Малый

49-летний музыкант родом из украинского города Кривой Рог. В прошлом - лидер групп "ТОКИО" и "MACHETE". Малый написал саундтреки к фильмам "9 рота", "Обитаемый остров", "Жара" и "Сомнамбула", а также является автором музыкального сопровождения к игре "Need for Speed: Shift".

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Где сейчас Ярослав Малый из "ТОКИО" и "MACHETE"

Артист давно не появлялся на публике, не дает интервью, а также забросил свою музыкальную деятельность. Известно, что вместе со своей женой он живет в домике на Алтае - это было его мечтой. К слову, недавно Малый принял иудаизм, изменил имя на Моше Пинхас.

Известно, что от первой жены у него есть трое детей, которым тот, по словам самого Ярослава, регулярно помогает. Но вот бывшая жена недовольна - несколько лет назад она заявила, что хочет лишить Ярослава Малого родительских прав, потому что тот якобы "сконцентрирован на личной жизни и роскоши", и не занимается воспитанием.

В одном из своих интервью мужчина заявил, что у него есть еще пять внебрачных детей.

Если взглянуть на его сегодняшнее фото, то того красавчика из клипа "Нежность" вовсе не узнать - Малый постарел, осунулся и отпустил бороду, в которой уже просматривается седина.

Напомним, как изменились главные героини "Секса в большом городе".

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