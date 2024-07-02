Он также сказал, когда именно отправится на службу.

Украинский комик, актер и основатель шоу "Леви на джипі" Андрей Лузан заявил о своей мобилизации. Эту новость он решил сообщить во время прямого эфира в соцсети.

Оказывается, что 39-летний Лузан планирует пополнить ряды ВСУ уже с 6 июля. Поэтому до начала своей службы решил еще успеть поехать в концертный тур.

"Если честно, закрытый аккаунт - единственное место, где я говорил о том, что мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в тур, чтобы просто, перед тем как мобилизоваться, кайфануть от Украины", - отметил будущий военный.

Интересно, что в начале этого года Лузан рассказывал, что испытал сильный стресс из-за закона о мобилизации и запрета на выезд мужчинам. Но тогда ему помогло успокоится глубинное изучение исторического контекста подобных ситуации и опыт прошлых поколений.

Что известно об Андрее Лузане

Андрей Лузан родился в Киеве. В самостоятельную жизнь отдельно от родителей он пошел в 17 лет. Долгое время мужчина получал образование терапевта, но решил не связывать свою жизнь дальше с медициной, а выбрал творчество.

Его дебют в кино состоялся в 2008 году с фильмом "Школа", который сразу принес Лузану популярность.

С начала полномасштабного вторжения Андрей вместе с коллегами активно помогают военным и работают над созданием украиноязычного контента.

Напомним, недавно экс-супруг Снежаны Егоровой - Антин Мухарский - ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ.

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