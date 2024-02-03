Андрей Лузан говорит, что сначала испугался, а потом понял, как правильно поступить.

Комик Андрей Лузан стал гостем шоу Рамины Эсхакзай "30+". Темой программы стало ментальное здоровье, однако они также обсудили мобилизацию в Украине.

По словам Лузана, после закона о мобилизации и запрета на выезд мужчинам у него был стресс. Справиться с этим ему помогло изучение исторического контекста подобных ситуации, как с этим справились прошлые поколения или параллельный опыт стран, которые все это уже прошли.

"Когда началась война, я почитал, что было в истории, и как нациям удалось отстоять свою независимость. Единственный способ, который помог, это, что все без исключения овладели оружием и имели базовые навыки военных. Швейцария, Швеция, Израиль, Южная Корея, когда все равны в плане военной подготовки, то эти страны сложно захватить и они в безопасности. Я почитал об этом и подумал: куплю себе "ствол", пойду научусь стрелять, и потом вышел закон о мобилизации. А у меня уже и форма, и обувь, и оружие, шлем, я умею стрелять, и уже спокойнее, и нет стресса", - рассказал Лузан.

Видео дня

Он добавил, что считает закон о мобилизации - правильным шагом:

"Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигончик, "полетаю" на дрончиках, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую".

Напомним, ранее певица KRUTЬ заявила, что хочет мобилизоваться.

Вас также могут заинтересовать новости: