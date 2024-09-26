Он также назвал прозвище, которое получил Влад после выезда из Украины.

Украинский хореограф-постановщик Илья Мирошниченко, который ранее работал с беглецом Владом Ямой, резко высказался о нем.

Он подчеркнул, что не понимает позицию танцовщика, который отсиживается в США во время войны.

"С Владом Ямой я был очень хорошо знаком. Не хочу и не буду осуждать людей, которые уехали из страны. У каждого на то есть свои причины. Меня удивляет другое: имея такую аудиторию в соцсетях, влияние на людей, медийность - это все же можно было бы успешно использовать в пользу нашего государства", - рассказал Илья в интервью изданию OBOZ.UА.

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Мирошниченко также отметил, что в кругах танцовщиков Яма теперь имеет такое прозвище:

"Влад Маяма. Я считаю, что для танцевального общества и для шоу-бизнеса в целом эта личность потеряна. Он не имеет уже того доверия. И оно вряд ли появится. Потому что украинцы - народ с хорошей памятью. Конечно, мы сейчас говорим о сознательных представителях нации".

К слову, в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину Влад Яма вместе с женой и сыном сбежал в США. Он ни разу за годы войны не приезжал на родину и хвастается беззаботной жизнью за океаном в соцсетях.

Напомним, ранее известный певец Виктор Бронюк прошелся по беглецам Яме и Потапу.

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