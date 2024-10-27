Мужчина также высказался об известных путинистах.

Украинский актер театра и кино Алексей Богданович, который известен по сериалам "Украденное счастье" и "Преступление со многими неизвестными", рассказал о стычке с российским актером.

До начала полномасштабной войны мужчина снимался в РФ и ездил от Украины на фестивали. Поэтому общался со многими российскими коллегами. Более того, с некоторыми даже имел дружеские отношения.

"Актер Дмитрий Певцов, например, Александр Домогаров. Было бы странно, если бы я сейчас общался с ними. Когда дружили, мы были молодые, сверстники. О политике не говорили, у нас совсем другие темы были для разговоров. Однако я даже подумать не мог, что они, эти товарищи, трансформируются в таких монстров", - рассказал Богданович в интервью изданию ОBOZ.UA.

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Он также вспомнил, что у него были неприязненные отношения с россиянином Владимиром Стекловым, который сыграл в сериалах "Кадеты" и "Волчица".

"Мы с ним как-то вместе снимались под Киевом. И я уже не помню, по поводу чего он разошелся - съемки задерживались или еще что-то такое. Начал громко возмущаться: "Эти хохлы...". А я не выдержал, хотя он значительно старше меня. Мы сцепились: "Ты, кацапура, здесь деньги зарабатываешь, - кричал, - И ты еще пасть свою открываешь на украинцев?". Чуть до драки не дошло".

Алексей отметил, что ему как-то предлагали остаться на постоянную работу в РФ. Но он категорически отказался.

"С тех пор, как произошла аннексия Крыма, я в Россию ни ногой. В отродье к агрессору? Нет, спасибо. Тем более, что был откровенен в своих интервью и громко говорил, что это узурпация, захват чужой территории. И мне всегда было дискомфортно в Москве, когда туда приезжал. Приглашали в свое время даже на постоянную работу, но я отказался жить в "столице мира", - сказал украинский актер.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле обратилась к россиянам и попыталась им донести правду о войне.

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