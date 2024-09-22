Алексей Богданович ответил, общается ли с родным человеком.

Известный украинский актер, звезда сериалов "Украденное счастье", "Преступление со многими неизвестными" Алексей Богданович рассказал о своем брате, который живет в России. Также артист признался, что получал предложение о работе от россиян во время войны, и ответил, согласился ли сотрудничать с ними.

Богданович впервые откровенно рассказал о родном человеке в РФ. По словам актера, его брат всю жизнь прожил в стране-агрессоре. Сейчас они не поддерживают связь, ведь имеют разные политические взгляды. Брат Алексея поддерживает путинский режим и войну в Украине.

"Мой родной старший брат уехал в Россию, когда он закончил Харьковский политех и у него было направление. Тогда был СССР. Тогда направляли не только в Украину, а по всем заводам, которые там были. И он уехал в Россию и живет там с 21 года. Какие к нему претензии, он всю жизнь там. Это его вторая родина, он уже живет там 50 лет. Но мы с ним не общаемся по одной причине - он не простой рабочий, а занимает руководящую должность, начальник. Не военная сфера. Нет, он не звонил (после начала большой войны - УНИАН). Для них это нормально, а почему это он должен с врагами России общаться? Это не логика здоровых людей, они все больные", - отметил Богданович.

В дополнение, актер вспомнил, как россияне в 2014 году предлагали ему зачитать несколько их стихов о "братских народах". Однако Алексей не думая отказал жителям страны-агрессора. С того момента, как говорит артист, он больше не получал предложений из РФ.

"Думаете, после 2014 года мне не звонили из Москвы и не просили записать "какие-то русские стихи о единой стране"? Конечно, предлагали. Ну такие стихи, такие бессмысленные. "А что в этом плохого, мы же братья". Конечно, я отказывался и грубо их посылал. Потом прекратили звонить, отстали", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Алена Шоптенко рассказала о работе в РФ и почему ненавидит этот период. Танцовщица вспомнила, как относились к ней россияне, когда она работала в стране-агрессоре.

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