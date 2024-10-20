Его брату-воину было 58 лет.

Украинский актер Анатолий Зиновенко, который известен благодаря сериалам "Когда мы дома. Вместе к победе", "Дочери-матери", "Крепостная" и "Юрчишины", рассказал о потере родного человека на войне.

Оказалось, что в 2023 году погиб его родной брат Николай. Мужчине было 58 лет.

"По возрасту его и не думали призывать, он сам просился, пошел добровольцем. Погиб в 58 лет. Киевлянин, прекрасный мужчина", - рассказал Анатолий в интервью изданию OBOZ.UA.

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Актер также добавил, что тяжело переживает смерть брата и не может до сих пор прийти в себя. Более того, эта потеря негативно повлияла на его здоровье.

"Я очень тяжело переживаю эту потерю, чуть не потерял зрение, мне сделали две операции. Боль не утихает - она теперь со мной всегда".

Чем известен Анатолий Зиновенко

Анатолий Зиновенко - актер театра и кино. Также мужчина занимается дубляжем. Самые известные его киноленты: "Крепостная", "Когда мы дома. Вместе к победе", "Папаньки", "Завещание принцессы" и многие другие.

Женат на актрисе Татьяне Зиновенко. Пара воспитывает двух дочерей.

Напомним, недавно звезда сериала "Клятва врача" Роман Мацюта рассказал о смерти брата на фронте.

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