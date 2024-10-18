Воин погиб в прошлом году.

Украинский актер Роман Мацюта, который известен по сериалам "Клятва врача", "Сувенир из Одессы" и "Участковый с ДВРЗ 2", рассказал о тяжелой утрате.

Оказалось, что у мужчины в октябре прошлого года погиб родной брат Максим. Это произошло на фронте. По словам актера, в начале полномасштабного вторжения брат вернулся из Польши и встал на защиту родной страны.

"Мой младший брат Максим - это наша гордость и наша боль. Он жил и работал в Польше. Погиб под Старомайорским Донецкой области. Обстоятельства мне известны. Ранение побратима на позиции. Попытки оказать помощь ему. Сброс с дрона, ранение. Ребята молодцы его вытащили, но он получил ранение несовместимое с жизнью. В больницу его не довезли", - рассказал Роман в интервью изданию Фокус.

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Он также отметил, что до сих пор не может оправиться от потери и у него есть немало вопросов ко всем, кто не смог сохранить жизнь брата.

"Много вопросов к командирам, но эти вопросы мы будем задавать уже после войны. Сейчас уже это не ко времени".

К слову, сам Мацюта с начала войны также ушел добровольцем на фронт. Мужчина служил в 9 батальоне ДФТГ, который позже расформировали. После чего 48-летний актер решил вернуться к гражданской жизни и помогать военным в тылу.

Напомним, ранее украинская актриса Надежда Хильская рассказала о гибели мужа-военного.

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