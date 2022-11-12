Яков Кучеревский рассказал о том, где был во время начала полномасштабного вторжения, и как узнал о смерти родственников.

Известный украинский актер Яков Кучеревский, который снимался в сериалах "Сага", "Прятки", "Нюхач-3" и других, рассказал как он пережил первые дни войны. Подробностями мужчина поделился в интервью программе "Точка опоры":

"Это для меня было шоком. Я не ожидал. Первое, о чем я подумал — надо ехать к родителям жены в Гостомель. А потом вспомнил, что там военный городок и вообще аэродром. Поэтому мы с детьми сидели на проспекте Победы в Киеве. И я в окно видел, как летят эти "сюрпризы" от наших соседей. Я понял, что не надо пугать детей. Сын уже взрослый, он все понял. А для малой я начал придумывать истории о троллях, о лилипутах, что я только не сочинял".

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Кучеревский рассказал, что самые сложные для Киева дни провел с детьми в подвале, а потом ему пришлось фактически впервые сесть за руль:

"Вокруг уже громко бахало, я нашел машину, посадил туда детей. Но я не умел хорошо ездить, я ездил только на съемочной площадке – 8 метров вперед и 12 метров назад. Это все, что я умел. То есть права есть, а опыта не было. Но я сел за руль. И мы с детьми три дня ехали в Ужгород. Было очень тяжело".

Оттуда актер отправил своих детей за границу, а сам отправился в военкомат Одессы. Яков Кучеревский добавил, что за первые дни войны он потерял двух родственников, которых даже не смог похоронить:

"2 марта не стало моего отца. Мне позвонила мама. Это Херсонская область, и их поселок оказался в оккупации. И уже туда ехать было нельзя. Я даже не похоронил отца. А 9 марта уже жена призналась, что 8 марта не стало ее отца в Гостомеле. Во двор прилетела ракета. Так через неделю мы потеряли родителей. Наши мамы, слава Богу, здоровые".

Яков Кучеревский: чем известен

Актер, заслуженный артист Украины. Родом из Херсонской области. Снимался в "Маршрутах судьбы", "Саге", "По законам военного времени", "Ласточкином гнезде" и других фильмах и сериалах.

Напомним, звезда "Людей Икс" прокомментировал освобождение Херсона от оккупантов.

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