Эти кадры видели миллионы.

После 24 февраля многие артисты, которые нашли в себе силы заниматься творчеством, не могут писать или говорить о чем-то кроме войны. Именно поэтому их работы рассказывают о тех зверствах, которые оккупанты творят в Украине, и о том, что наша страна обязательно победит. УНИАН собрал пять мощных клипов, в которых показаны реальные кадры разрушений в мирных городах. Спокойно на это смотреть просто невозможно.

Злата Огневич - "Світло"

Артистка написала песню о работниках ГСЧС, которые ежеминутно спасают жизни людей во всех уголках Украины. Они героически разгребают завалы и достают оттуда людей, которые оказались заблокированы. В клипе показаны кадры работы спасателей.

Антитела - "Hello" (English Official Video)

Летом 2022 года вышла англоязычная версия известной песни группы. Кадры разрушений, которые показаны в клипе, были сняты на Харьковщине - именно там члены группы несут службу, спасая людей в роли парамедиков.

К слову, композиция станет саундтреком фильма BBC о войне на Украине.

Kalush Orchestra - "Stefania"

Победители "Евровидения-2022" 15 мая презентовали клип на свою конкурсную песню. Его они снимали в Буче, Ирпене и Гостомеле. Таким образом артисты пытались показать реальные кадры этих зверств всему миру. И это получилось, ведь на данный момент на YouTube видеоработа набрала 35,3 млн просмотров.

Святослав Вакарчук - "Обійми"

Несмотря на то, что этой песне уже много лет, для многих после 24 февраля она открылась с новой стороны и стала своеобразным символом. Святослав Вакарчук перевыпустил на нее клип. Видеоработу снимали в перерывах между обстрелами в городе Харьков.

"Съемка прошла 14.04.2022 в Харькове во дворе известного Дворца труда, разрушенного российскими бомбардировками. Этот дом 1916 года выстоял в две Мировые войны и потерпел значительные разрушения во время российского вторжения в Украину в 2022 году", - прокомментировал Вакарчук.

POSITIFF - "Ничего личного"

Артист выпустил матерную песню на русском языке. Именно на русском, потому что хочет, чтобы композицию услышали и поняли оккупанты. У него в клипе показаны и упомянуты сразу несколько населенных пунктов, пострадавших от оккупантов - Буча, Ирпень, Чернигов, Киев и другие.

"Нет никакого мира – россияне принесли разрушение и боль на мою землю. Они разжигают пламя мировой войны. Поэтому больше не будет русских названий улиц в украинских городах и селах, не будет романов, стихов и песен. Вместе с тысячами наших детей, матерей, родителей – они сожжены в пламени от российских бомб и ракет", - прокомментировал музыкант свою новую видеоработу.

Напомним, Пономарев, Dzidzio, "Антитіла" и Горбунов выпустили мощный патриотический трек.

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