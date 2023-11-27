Дмитрий Сова отметил, что супруга активно волонтерит.

Популярная актриса Даша Легейда, которая замужем за актером и защитником Украины Дмитрием Совой, имеет проблемы со здоровьем, поэтому не вспоминает о мечтах уйти на фронт военным медиком. Девушка сейчас активно занимается волонтерством.

"Даша активно волонтерит. Трижды в неделю с девушками помогает в госпиталях раненым. Они общаются с ребятами, разносят продукты. Чаще всего в Институте ортопедии и травматологии. Там много раненых, которым тяжело передвигаться, поэтому лишние руки очень нужны. После увиденного не раз мне говорила: "Хочу пойти на боевого медика". А это очень большая нагрузка – и физически, и психологически. Но я понимал, что отговаривать нет никакого смысла, потому что она у нас девушка с характером, как и ее папа", - рассказал муж актрисы в интервью изданию "Обозреватель".

При этом он отметил, что у супруги немалые проблемы с коленом и нужна операция.

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"И уже давно. А когда началась война – не до этого стало, хотя могу себе представить, каких сил ей стоят спектакли, где надо танцевать, прыгать", – поделился Сова.

Также воин рассказал, что в начале войны они отдали все, что заработали ранее и отложили.

"Все отдали. Открыли цех по пошиву амуниции, где работали пять портних. К тому времени у наших ребят почти ничего не было – разгрузок, плитоносок. Позже все необходимое начали завозить из-за границы, а в первый месяц – выгребли все из продажи", - вспоминает Сова.

Дарья Легейда хочет на фронт - о чем говорила актриса

Известная актриса Дарья Легейда заявила, что готова защищать Украину на фронте. Она добавила, что и морально, и физически была бы готова пойти на войну.

В то же время девушка поделилась своими проблемами со здоровьем. У актрисы уже давно проблемы с коленом.

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