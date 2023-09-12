Известная актриса Дарья Легейда заявила о готовности защищать Украину на фронте, однако пока ее останавливают проблемы со здоровьем. Однако в интервью Алине Доротюк она сказала, что такие мысли ее посещают ежедневно.
Она добавила, что и морально, и физически была бы готова пойти на фронт, если бы не ее проблемы с коленом.
"Мое колено просто может сыграть очень плохую историю. Ты ведь в таком случае несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за тех, кто будет рядом с тобой", - сказала Легейда.
Стоит отметить, что отец Легейды защищает Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения. Мужчина сразу же вступил в ряды ВСУ и борется с агрессией страны-террористки.
Супруг Даши, актер Дмитрий Сова сейчас проходит боевую подготовку. До этого он состоял в территориальной обороне и занимался волонтерством.
Чем известна Дарья Легейда
Дарья Легейда снималась в таких популярных сериалах как "Искушение", "Горничная", "Семейный портрет", "Виражи судьбы", "Худшая подруга" и других.
Актриса родом из Одессы. Ей 30 лет. У нее есть супруг, однако детей пока нет.