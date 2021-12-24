Резидента Comedy Club госпитализировали с 25–50 процентами поражения легких из-за COVID-19.

Резидент популярного комедийного шоу Comedy Club, известный российский комик Тимур Батрутдинов находится в московской больнице с коронавирусом.

О состоянии Батрутдинова сообщает Telegram-канал Mash.

"Госпитализированный с короной комик уже идет на поправку. Степень поражения легких снизилась с КТ2 до КТ1. Тем не менее очаги поражения в верхней части легких немного увеличились. И поэтому сатурация упала до 95%. А анализы крови показывают небольшое отклонение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за такой картины Батрутдинову назначили гормональную терапию.

Читайте такжеДжон Бон Джови заболел коронавирусом и рассказал о своем самочувствии (видео)Ранее сообщалось, что комик заболел ещё 9 декабря. Сначала он жаловался на кашель и слабость, но со временем его состояние ухудшилось. В итоге врачи решили поместить Батрутдинова в стационар. Оказалось, что у него 25–50 процентов поражения легких. Врачи оценивали его состояние как среднетяжелое.

Тимур Батрутдинов: что известно о комике

Бывший участник КВН, с 2005 года – резидент Comedy Club. Чаще всего выступает в дуэте с другим российским комиком Гариком Харламовым. Снялся в нескольких фильмах, таких как "Самый лучший фильм 2", Счастливы вместе", "Друзья друзей".

Вас также могут заинтересовать новости: