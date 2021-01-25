Тело 42-летнего Шаляпина с перерезанными венам в доме на Хорошевском шоссе нашла его жена.

В Москве нашли мертвым известного стендап-комика Александра Шаляпина.

Об этом сообщает «360», ссылаясь на слова директора артиста.

«Мне его жена подтвердила», - сказала она.

Тело 42-летнего Шаляпина в доме на Хорошевском шоссе нашла его жена, об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Как уточнила Мария, это была квартира Александра. На месте уже работают полицейские. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Проверяется версия о самоубийстве, написал телеканал РЕН ТВ.

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Telegram-каналы Life Shot и «112» выяснили, что жена вернулась с дачи домой и обнаружила супруга в луже крови, после чего вызвала скорую помощь и полицию.

Женщина, по данным СМИ, утверждает, что у мужа последние 20 лет были проблемы с алкоголем. Он проходил лечение в Белгороде, но недавно вернулся в Москву.

Шаляпин известен своим участием в Stand Up Show (Comedy Club), был ведущим на радиостанции Maximum, а также снялся в более 50 фильмах и сериалах. Среди них - «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2», «Карпов».

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Автор: УНИАН