Влад Никитюк прокомментировал слухи о романе с актрисой.

Украинский актер театра и кино Влад Никитюк дал откровенное интервью в программе "Звездный путь", в котором рассказал об отношениях с популярной актрисой, главной героиней первого сезона реалити "Холостячка" Ксенией Мишиной.

Вокруг звездных актеров ходили слухи об их романе. А всему виной их работа. Так, они периодически снимаются в одних сериалах. А также в первом сезоне "Холостячки" Влад присутствовал на одном из испытаний для мужчин. В кадре они с Мишиной якобы играли свои сериальные роли, а затем скрепили все это страстным поцелуем в губы. Но, как оказалось, личных отношений у них нет и никогда не было.

"Мы какое-то время с ней (Ксенией Мишиной, - УНИАН) дружили. Я помню ее еще до славы. Мы очень много общались с ней по поводу того, как в этой профессии чего-то добиться. Мы много времени проводили вместе, но только как друзья. И мы часто вместе работали. Сейчас мы меньше общаемся", - сказал Влад.

Напомним, "холостячка" Мишина снялась в хорроре о Чернобыле.

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Родился в 1992 году в Киеве. В 2013 году окончил актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. В студенческие годы снимался в рекламе, играл в постановках в театре.

В кинематографе дебютировал в 2011 году в телесериале с элементами мистики "Дневники Темного". В 2013 году в фильме "Тени незабытых предков" исполнил главную отрицательную роль демона Назара. Далее сыграл более десятка ролей второго плана в телесериалах.

Успех к актеру пришел в 2016 году, когда он сыграл главную роль в спортивной драме "Правило боя". Далее продолжил сниматься в телесериалах, в некоторых он исполнял главные роли.

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Автор: Диана Могилевич