Измена - печальное и распространенное явление не только среди обычных людей, но и среди звезд.

Гнусные случаи предательства в мире шоу-бизнеса обсуждаются часто и подолгу. Сегодня мы расскажем о самых грязных и вопиющих ситуациях, из-за которых, казалось бы, идеальные пары представителей творческих профессий в свое время распались. Ранее астрологи назвали рейтинг самых гулящих женщин по знаку Зодиака.

Брэд Питт и Дженифер Энистон

Эта пара до сих пор не сходит со строчек хит-парада наиболее обсуждаемых звездных союзов. Энистон и Питт жили в мире и согласии до тех пор, пока голливудский красавчик не начал сниматься в "Мистер и миссис Смит". Встретив на съемках коварную Джоли, Питт не смог устоять перед ее чарами.

Несмотря на то, что с момента расставания с Энистон прошло уже более 11 лет, папарацци до сих пор донимают актрису вопросами о бывшем муже. Теперь, когда Питт и Джоли делят детей после развода, сложно удержаться, чтобы не перемыть косточки всем троим.

Эштон Катчер и Деми Мур

Роман начался в 2003 году и был очень красивым, несмотря на мерзкие комментарии журналистов. Они говорили, что Эштон неискренен, а все его чувства основаны лишь на желании быть ближе к известной и богатой Деми Мур. На самом же деле. Катчер влюбился в героиню фильма "Привидение" и мечтал познакомиться с актрисой.

В 2005 году пара поженилась, а в 2013 развелась. Эштон решил, что он суперзвезда, стал регулярно изменять Мур. Актриса "подсела" на таблетки, а, узнав о романе Эштона с Милой Кунис, вообще впала в депрессию. Долго не хотела давать развод, но со временем все-таки решилась. В итоге Деми Мур несколько лет приходила в себя, а Катчер и Кунис поженились и до сих пор живут в мире и согласии.

Гвен Стефани и Гевин Россдэйл

Разгульный образ жизни, постоянные измены, баснословные траты - всё это прощала Гвен своему возлюбленному на протяжении 13 лет брака. Однажды музыкант превзошел сам себя и совершил акт измены с трансвеститом. Гвен решила, что она виновата в этом и простила мужа.

Чуть позже Кортни Лав заявила, что Россдэйл изменял Стефани и с ней. Среди влюбленных вспыхнул скандал, но Стефани приняла и это. Последней каплей стала измена Гевина с няней, которая работала в семье и была близкой подругой Стефани. Только тогда певица решилась подать на развод.

Джонни Депп и Ванесса Паради

11 лет гражданского брака голливудских актеров рухнули в одночасье. Причина - съемки Деппа в фильме "Ромовый дневник", где он встретил роковую красотку - Эмбер Херд. Красавчик-актер долго не раздумывал - собрал вещи и ушел к новой возлюбленной. И все мы сейчас видим, чем закончился такой импульсивный поступок - пара рассталась.

Судя по информации в сети, Эмбер сначала избивает Деппа межкомнатной дверью, а потом судится с ним, пытаясь отобрать у актера не только деньги, но и карьеру.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Случай с "Терминатором" мы считаем наиболее вопиющим. Бывший губернатор Калифорнии жил в браке с журналисткой Марией Шрайвер 25 лет. Племянница Джона Кеннеди даже не подозревала, что у мужа кто-то есть. Оказалось, что ларчик просто открывался - на протяжении 20 лет Арнольд крутил роман с домработницей, которая в итоге родила от него сына.

Бывшая жена актера подала на развод, дети изменили фамилию на Шрайвер, а от позора Шварцнеггера не спасли даже публичные извинения.

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Автор: Иван Бойко