Деньги пойдут на помощь ВСУ.

Дочь Кузьмы Скрябина Барбара недавно сообщила о том, что выставляет на аукцион легендарную футболку своего покойного отца. Вырученные деньги она отдаст на благотворительность для украинских военных и беженцев. 9 мая стало известно, что лот купили за 255 тысяч гривен. Стартовая цена составляла 2 тысячи грн.

"Победители, Виктория и Сергей Калашник рассказали нам свою личную историю знакомства с Кузьмой, как он поддерживал связь с ними и навсегда оставил себя в памяти их семьи. Мы обязательно передадим им футболку и, надеемся, она станет маленькой частью нашей новой украинской истории!", - сказано на странице аукциона b42kon.help в Instagram.

Вырученные деньги пойдут на закупку авто для ВСУ и в благотворительный фонд имени Кузьмы, который занимается закупкой медикаментов и медицинского оборудования для нужд военных и гражданского населения.

Напомним, украинские звезды перепели хит Скрябина "Місця щасливих людей", вспомнив о Мариуполе, Харькове, Ирпене.

Вас также могут заинтересовать новости: