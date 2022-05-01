Артисты вспомнили украинские города, которые пострадали от российских "освободителей".

Могилевская, Пивоваров, Фагот, Зарицкая и другие украинские звезды записали кавер на песню Кузьмы Скрябина "Місця щасливих людей". В обновленной версии хита артисты вспомнили о городах, которые пострадали от российских оккупантов.

Видео было опубликовано на YouTube-странице Кузьмы Скрябина.

Сообщается, что во время написания текста к данной песне Андрей Кузьменко упомянул те города, где он провел определенные моменты своей жизни. Известный украинский продюсер и соучредитель музыкальной премии YUNA Павел Шилько в новой версии композиции заменил зарубежные названия на Киев, Ирпень, Харьков, Мариуполь, Херсон, Сумы, Чернигов и Львов, которые пострадали от бомбежки российских оккупантов.

В создании трека поучаствовали Юрий Юрченко, Александра Зарицкая, Артем Пивоваров, Сергей Танчинец, Фагот, Наталья Могилевская, Иван Navi и Руслана.

"Авторы планируют использовать новый вариант трека "Места счастливых людей" на телевидении, радио и в интернет-изданиях не в коммерческих целях, а исключительно для благотворительности. Она также прозвучит как гимн крупного медийного благотворительного мероприятия, проведение которого готовится совместно с национальным советом Украины по телевидению и радиовещанию. В рамках мероприятия будет начато финансирование восстановления медийной инфраструктуры пострадавших украинских городов. Сбор средств будет проводиться на БО "Благотворительный фонд имени Кузьмы Скрябина". "Спасибо вам, люди", – сказал бы Кузьма", - сказано в описании к видеоработе.

Напомним, Кузьма еще при жизни много говорил о войне и был патриотом Украины, поэтому недавно в его словах нашли пророчество о войне.

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