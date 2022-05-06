Барбара Кузьменко выставила на благотворительный аукцион футболку.

Дочь покойного украинского артиста Кузьмы Скрябина Барбара выставила на аукцион личную вещь отца - футболку, в которой он часто выступал на концертах, собирая полные залы. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

"Мы решили передать на аукцион футболку отца. В ней он зажигал концерты еще в далеком 2014 году. Собранные средства пойдут на поддержку ВСУ и медикаменты для нуждающихся. Все будет Украина!", - прокомментировала Барбара.

Аукцион проводит благотворительная организация b42kon.help на странице в Instagram.

"Именно в этой футболке он зажигал на фестивале "Файне місто" в 2014 году, когда в нашу страну пришла война. Кузьма никогда не лез за словом в карман. Просто и непринужденно, он отправлял со сцены х*йла и его помет туда, где им и предстоит быть. Собранные средства пойдут на авто для ВСУ и в Благотворительный фонд им. Кузьмы Скрябина, который занимается закупкой медикаментов и медицинского оборудования для нужд военных и гражданского населения", - написали организаторы аукциона.

Напомним, украинские звезды перепели хит Скрябина "Місця щасливих людей", вспомнив о Мариуполе, Харькове, Ирпене.

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