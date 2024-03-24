Он сказал, что у него плохие ассоциации с неверностью в отношениях.

Украинский блогер и бывший муж Анны Тринчер - Александр Волошин - откровенно признался, изменял ли в браке.

Он отметил, что слышал немало ситуаций о неверности от друзей, однако сам так никогда не делал.

"Налево не ходил потому, что у меня батяня такой родной, он любил эту историю. И я видел, как маме от этого было противно, плохо и поэтому, у меня такая ассоциация и триггер не очень хороший сложился с детства. Многие у меня знакомые делают такие дела и даже пропагандировали мне эту историю, но я кремень был все это время, поэтому не ходил", - сказал Волошин для программы "33 вопроса от Люкс ФМ".

Он также добавил, что с 18 лет был в отношениях (до Ани он встречался 5 лет с девушкой, а потом с Тринчер был 3 года), поэтому сейчас наслаждается статусом холостяка и свободой.

"У меня просто очень много работы и нет времени. Девушкам надо уделять внимание, с ними надо общаться, а у меня все время уходит на работу", - сказал блогер.

Что известно о разводе Анны Тринчер и Александра Волошина

В 2022 году Анна Тринчер вышла замуж за Александра Волошина. Пара сыграла свадьбу в Киеве. Однако позже поговаривали, что в их браке не все так хорошо, как они транслируют в сети. В конце 2023 года певица объявила об их разводе. Они записали совместное видео, в котором рассказали, что последние полгода были кризисными. Волошин признался, что перегорел в этих отношениях, поэтому, чтобы не мучить экс-возлюбленную, принял решение разойтись разными путями.

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась мужу в "измене" с Максом Барских.

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