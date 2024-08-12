Известная ведущая ошарашила суммой, которую заплатила Карпачеву перед своим разводом

Алина Шаманская была у него на консультации.

Ведущая и блогерша Алина Шаманская рассказала, что несколько лет назад обращалась к психологу Дмитрию Карпачеву за помощью. На тот момент он уже не вел консультации, но помочь Алине все же согласился.

По словам Шаманской, у нее были серьезные внутренние переживания из-за недоверия к своему на тот момент еще мужу Руслану Ханумаку. Девушка беспокоилась, что он может ей изменить.

Чтобы избавиться от душевных терзаний, она и обратилась к Карпачеву. Тогда, по словам Шаманской, он дал ей хороший совет, которым она пользуется до сегодняшнего дня.

"Прихожу к нему, и говорю что у меня есть проблема: "У меня муж - режиссер, и я боюсь, что когда мне будет 40 лет, он изменит мне с актрисой". Он сказал крутую фразу, которой я руководствуюсь по жизни. Он сказал : "Не важно, что будет потом, главное, чтобы ты никогда не жалела о периоде, который ты прожила. Ты сейчас кайфуешь, и совершенно не важно, что будет потом", — рассказала Шаманская на своем подкасте.

Она добавила, что стоимость консультации тогда была 1000 евро за час. Однако Алина понимала, что этого времени ей не хватит для того, чтобы проработать ситуацию, поэтому заплатила сразу за два часа.

Напомним, Алина Шаманская официально развелась с Русланом Ханумаком. У них есть сын, с которым Алина с начала полномасштабной войны живет в Америке. Недавно туда уехал и Ханумак.

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