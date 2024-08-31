Пара уже больше года вместе.

Украинская юмористка и актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина, которая ранее рассказывала о новом романе,впервые показала своего избранника.

Девушка отмечала, что с любимым Павлом они больше года вместе. Однако его лицо она не рассекречивала. Но на днях в своем Instagram Екатерина показала их совместный отдых в Одессе и засветила бойфренда на видео.

"Всегда так, когда говорю: "Ну, давай снимем что-то", - написала Никитина и опубликовала ролик, на котором они развлекаются и дурачатся вместе с любимым.

Также девушка показала, как занимается спортом с Павлом.

"Заниматься вместе - я это люблю", - добавила юмористка.

К слову, Никитина ранее отмечала, что Павел также из сферы юмора. А в начале их отношений пара часто конфликтовала. Поэтому Екатерина даже обращалась к психотерапевту, чтобы не потерять любимого и найти с ним общий язык.

Напомним, недавно на фоне развода с Дженнифер Лопес, актер Бен Аффлек закрутил новый роман с 36-летней представительницей знаменитой американской династии.

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