Она не хочет показывать избранника публике.

Известная юмористка и актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина призналась, что ее сердце не свободно.

Оказалось, что девушка уже больше года имеет избранника, которого зовут Павел. Влюбленные познакомились на футболе.

"Уже где-то немножко больше года вместе. Паша. Он из сферы юмора. Он больше из авторской группы. Это тот человек, с которым я лет семь пересекалась в компаниях", - сказала Екатерина в интервью Славе Демину.

Но добавила, что поначалу в их отношениях было не все хорошо. Они часто конфликтовали. Поэтому Екатерина даже обращалась к специалистам, чтобы не потерять любимого.

"Если быть откровенной, то я пошла к психотерапевту, чтобы не разойтись с ним. Я дошла до того момента, когда три-четыре месяца и я снова начинаю ссориться. Но мне все так нравится, я не хочу расстаться, но мне неприятно, я не могу справиться со своими эмоциями. Я не понимала, что со мной не так. В голове было много вопросов", - призналась артистка.

Сейчас у пары все наладилось, но Никитина не хочет показывать своего избранника публике, ведь боится сглазить.

Напомним, ранее звезда "Женского квартала" рассказала о готовности воевать.

Вас также могут заинтересовать новости: