Известная украинская телеведущая уменьшила грудь 10 размера: фото до и после

Кроме того, Доротюк сделала еще одну пластическую операцию.

Журналистка и ведущая Алина Доротюк откровенно рассказала, что более 10 лет назад была вынуждена обратиться к хирургу, чтобы уменьшить размер груди.

В своем интервью она рассказала, что изначально у нее был 10 размер груди. Такой большой размер при телосложении Доротюк давал нагрузку на спину, поэтому она решилась на маммопластику.

Операцию Доротюк сделала в 2013 году. Результатом она оказалась довольна.

"В 2013 году, но это было по медицинским показаниям, я сделала уменьшение груди. Я была худенькая, маленькая, и это была огромная нагрузка, когда у тебя 10-й размер груди, которые тянут вниз. Ты просыпаешься среди ночи от того, что болит спина, тебе хочется плакать постоянно, и ты не получаешь наслаждения от жизни", – поделилась Алина Доротюк.

Кроме того, в этом году журналистка решилась на еще одну пластическую операцию – ринопластику. Алина частично скорректировала форму носа, и, по ее словам, результат получился максимально естественным.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, делала ли она пластические операции.

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