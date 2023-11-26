Такие проблемы с весом у нее из-за стресса.

Украинская певица Alyosha, которая недавно сменила свой псевдоним на настоящее имя - Елена Тополя, рассказала, что за последнее время сильно похудела.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артистка призналась, что проблемы с весом у нее начались из-за стресса. Сейчас она весит всего 44 килограмма, что очень мало для ее роста.

"Я была немного полнее. Я похудела на 10 килограммов. Сейчас я вешу 44 кило. У меня это сейчас из-за стресса. Это такие эмоции, которые выжигают физически", - призналась знаменитость.

Видео дня

Кроме того, певица призналась, что анорексии у нее нет. Она старается больше кушать, однако это не всегда у нее получается из-за плотного графика. Впрочем Alyosha верит, что вскоре наберет вес.

"Надеюсь, что это такой период просто и он пройдет. Он пройдет и я немного наберу. Я все себе позволяю, я себя не ограничиваю, у меня просто иногда нет времени. Когда я устаю, приезжаю, мне не лезет. Я просто ложусь спать", - добавила артистка.

Напомним, ранее Alyosha рассказала о проблемах в отношениях с Тополей.

Вас также могут заинтересовать новости: