Она поздравила любимого с важной датой.

Украинская певица Наталья Дзенькив, которая известна по сценическому имени Lama, публично обратилась к своему молодому избраннику Роману.

Оказалось, что сегодня, 31 июля, у пары особый праздник. Они уже 8 лет вместе. По этому случаю артистка вспомнила, что пришлось пережить за это время и поблагодарила мужчину за поддержку.

"Наши 8 лет любви. Это настоящее совместное путешествие, которое началось с первого взгляда и продолжается через тысячи моментов, каждый из которых добавляет новый штрих к картине нашей общей истории. Это время, когда мы вместе переживали взлеты и падения, понимали друг друга без слов. Это восемь лет поддержки и вдохновения, когда мы вдохновляем друг друга на достижение новых вершин и мечтаем о будущем. Это множество совместных вечеров, когда мир останавливался, и мы оставались только вдвоем. Это моменты, когда мы строим планы, создаем традиции и создаем собственную вселенную, где любовь и взаимопонимание между нами - это главные законы", - написала Lama в своем Instagram и опубликовала совместное фото с любимым.

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48-летняя певица также отметила, что ее чувства к Роману с каждым днем становятся еще крепче.

"Это восемь лет, которые показали, что настоящая любовь не боится трудностей и испытаний, а наоборот, становится крепче и сильнее! С нашим днем, любимый", - добавила она.

К слову, певица со своим избранником живет в гражданском браке. Ранее женщина признавалась, что не планирует рожать собственных детей. Это решение Lama приняла еще в 20 лет, а Роман поддерживает позицию любимой.

Напомним, недавно певица Lama ответила, почему хотела завершить музыкальную карьеру.

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