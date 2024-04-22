Певица рассказала, что причиной были ее отношения с мужчиной.

Известная украинская певица Злата Огневич призналась, что пыталась покончить с собой в далеком 2015 году. Причиной этому стала душевная боль, которую переживала артистка.

Злата Огневич рассказала, что триггером душевной боли стали отношения. Имя мужчины, из-за которого певица хотела совершить самоубийство, она не раскрывает. Артистка поделилась, что она не могла контролировать свои эмоции. Следовательно, однажды вечером она выпила слишком большое количество транквилизаторов и хотела покончить с жизнью.

Это тяжелая тема. Я не могу рассказывать полностью, что конкретно произошло и что было причиной. Причина была, в том числе в человеке... Когда приходит человек к мысли о самоубийстве, это не происходит в один день, к этому приводит сначала легкая депрессия, потом - тяжелое психологическое состояние. Я была как нулевая система, которая чувствовала, что я умираю. И мне мозг подал идею, что это единственный путь избавиться от мучений души. Триггером стали определенные обстоятельства в моей жизни. Это большая душевная боль и я не могла справиться. Это была не я... Сейчас я бы никогда этого не сделала. Триггером послужил человек.

Злата отметила, что проработала эту боль и больше не повторила бы подобного поступка. После попытки самоубийства, певица обращалась за помощью к психотерапевту.

"Я прорабатывала эту тему с психотерапевтом. Много плакала. Это нелюбовь к себе, которая дошла до ненависти. И эта сущность решила убить меня. Что я только на себя не говорила внутри... Какая это глупость, ведь жизнь - это дар и мы не имеем права его отбирать. После этого случая я стала благодарна за все, что со мной происходит" - рассказала Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала об отце, который служит в рядах ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: