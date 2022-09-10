Анжелика Рудницкая отметила, что она шокирована тем, что Виталия Козловского наградили орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Известная украинская певица Анжелика Рудницкая разочарована тем, что Виталию Козловскому присвоили орден "За заслуги" ІІІ степени. По ее мнению, это неуместно, ведь певец после 2014 года продолжал выступать в России. Так, Рудницкая напомнила, что в 2018 году Виталий пел в Москве на День победы.

Своими размышлениями Анжелика поделилась в интервью Елене Берестенко.

"В 2018 году Виталий Козловский на День победы в Москве выступал. Власть это не сдержало и они ему дали орден", – сказала звезда.

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Такое решение власти Анжелика Рудницкая назвала "плевком в лицо украинскому народу".

"За что им дали ордена? Я считаю, что украинскому обществу плюнули в лицо. Мне это крайне неприятно. Если мы будем делать вид, что мы этого не замечаем, то мы не выучили никаких уроков", - возмущенно констатировала артистка.

Отметим, 23 августа президент Владимир Зеленский присвоил государственные награды. Орденом "За заслуги" ІІІ степени Зеленский наградил певца Виталия Козловского

Напомним, Виталий Козловский прокомментировал слухи о его нетрадиционной ориентации. Также певец пояснил причину, по которой скрывает подробности своей личной жизни.

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