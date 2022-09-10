Известная украинская певица Анжелика Рудницкая разочарована тем, что Виталию Козловскому присвоили орден "За заслуги" ІІІ степени. По ее мнению, это неуместно, ведь певец после 2014 года продолжал выступать в России. Так, Рудницкая напомнила, что в 2018 году Виталий пел в Москве на День победы.
Своими размышлениями Анжелика поделилась в интервью Елене Берестенко.
"В 2018 году Виталий Козловский на День победы в Москве выступал. Власть это не сдержало и они ему дали орден", – сказала звезда.
Такое решение власти Анжелика Рудницкая назвала "плевком в лицо украинскому народу".
"За что им дали ордена? Я считаю, что украинскому обществу плюнули в лицо. Мне это крайне неприятно. Если мы будем делать вид, что мы этого не замечаем, то мы не выучили никаких уроков", - возмущенно констатировала артистка.
Отметим, 23 августа президент Владимир Зеленский присвоил государственные награды. Орденом "За заслуги" ІІІ степени Зеленский наградил певца Виталия Козловского
Напомним, Виталий Козловский прокомментировал слухи о его нетрадиционной ориентации. Также певец пояснил причину, по которой скрывает подробности своей личной жизни.